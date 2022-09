Elezioni 2022, Letta: “Oggi la destra ha mostrato il suo vero volto” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La destra Oggi ha mostrato il suo vero volto nel comizio finale della loro campagna elettorale”. Lo ha detto Enrico Letta a Palermo per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra. “Hanno spiegato agli italiani che loro cambieranno la Costituzione da soli e che la loro logica è la logica novax, contraria a tutto quello che reso possibile l’uscita dell’Italia dal Covid”, ha detto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lahail suonel comizio finale della loro campagna elettorale”. Lo ha detto Enricoa Palermo per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra. “Hanno spiegato agli italiani che loro cambieranno la Costituzione da soli e che la loro logica è la logica novax, contraria a tutto quello che reso possibile l’uscita dell’Italia dal Covid”, ha detto. L'articolo proviene da Italia Sera.

