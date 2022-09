Elezioni 2022, Letta a Meloni: “Presidenzialismo da soli? Voto italiani lo impedirà” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La ‘moderata’ Meloni annuncia che cambieranno la Costituzione da soli” twitta il segretario del Pd Enrico Letta. “La Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. Il Voto degli italiani il 25settembre glielo impedirà. #Scegli”. “Noi a questa destra ripetiamo, con tutta la forza che abbiamo, che saranno gli elettori domenica a scegliere e a dire che il futuro del nostro Paese sarà un futuro nel quale la salute di tutti sarà messa al primo punto dell’ordine del giorno”. “Ma, soprattutto, gli italiani diranno a questa destra che la Costituzione, nata dalla Resistenza, non si tocca. Non sarà questa destra a cambiarla, perché gli italiani domenica daranno una direzione di marcia diversa”. e aggiunge: “Noi in queste ultime ore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “La ‘moderata’annuncia che cambieranno la Costituzione da” twitta il segretario del Pd Enrico. “La Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. Ildegliil 25settembre glielo. #Scegli”. “Noi a questa destra ripetiamo, con tutta la forza che abbiamo, che saranno gli elettori domenica a scegliere e a dire che il futuro del nostro Paese sarà un futuro nel quale la salute di tutti sarà messa al primo punto dell’ordine del giorno”. “Ma, soprattutto, glidiranno a questa destra che la Costituzione, nata dalla Resistenza, non si tocca. Non sarà questa destra a cambiarla, perché glidomenica daranno una direzione di marcia diversa”. e aggiunge: “Noi in queste ultime ore ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - CarloCalenda : Elezioni 2022 - rispondo alle vostre domande - petergomezblog : Elezioni, Loredana De Petris (capogruppo Leu al senato): “Voterò per Conte e il M5s. Per la sinistra errore enorme… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Scontri senza confronti, da Vespa stasera va in scena la tribuna dei leader. Per Meloni solo un tagliand… - ChiaraEsp85 : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… -