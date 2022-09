Elezioni 2022, inizio in salita nella nuova Camera: ecco perché (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Al di là degli equilibri parlamentari che usciranno dalle urne domenica prossima, si preannuncia un avvio di legislatura complicato alla Camera da un punto di vista procedurale. É prevedibile infatti che la mancata riforma del Regolamento dopo la riduzione del numero dei deputati, determini difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Due in particolare le questioni che rischiano di produrre conseguenze negative. In primo luogo la mancata diminuzione del numero minimo di componenti necessario per dar vita ad un Gruppo, attualmente fissato e rimasto a 20, pari al 3,1 per cento calcolato sul vecchio plenum dell’Assemblea di 630 deputati, ma che sale al 5 con il taglio a 400. Il pericolo è che ci siano partiti con una rappresentanza a Montecitorio ma con un numero di eletti tale da non consentire la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Al di là degli equilibri parlamentari che usciranno dalle urne domenica prossima, si preannuncia un avvio di legislatura complicato allada un punto di vista procedurale. É prevedibile infatti che la mancata riforma del Regolamento dopo la riduzione del numero dei deputati, determini difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Due in particolare le questioni che rischiano di produrre conseguenze negative. In primo luogo la mancata diminuzione del numero minimo di componenti necessario per dar vita ad un Gruppo, attualmente fissato e rimasto a 20, pari al 3,1 per cento calcolato sul vecchio plenum dell’Assemblea di 630 deputati, ma che sale al 5 con il taglio a 400. Il pericolo è che ci siano partiti con una rappresentanza a Montecitorio ma con un numero di eletti tale da non consentire la ...

petergomezblog : Barbara Mirabella, arrestata per corruzione la candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Sicilia… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - zazoomblog : Elezioni in attesa dei risultati l’unica certezza è che avremo leader deboli - #Elezioni #attesa #risultati #l’uni… - LaPaola110 : RT @ilterzosegreto: SPOT UNIONE POPOLARE - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @unione_popolare -