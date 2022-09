Elezioni 2022, incontro con Tremonti in Assolombarda: oltre cento imprenditori presenti (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono oltre cento gli imprenditori che hanno partecipato oggi all’incontro nella sede di Assolombarda a Milano con Giulio Tremonti, candidato in Lombardia con Fratelli d’Italia alle Elezioni politiche. Al confronto con l’ex ministro dell’Economia hanno partecipato, oltre ad Alessandro Spada, presidente dell’associazione degli industriali di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia, anche gli ex presidenti di Assolombarda, Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, e Alberto Meomartini. “Un dialogo costruttivo che si è focalizzato sui temi e le istanze, purtroppo urgenti, del nostro tessuto produttivo: energia e lavoro”, ha commentato Spada. Fra i temi toccati anche il fisco, il lavoro e gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Sonogliche hanno partecipato oggi all’nella sede dia Milano con Giulio, candidato in Lombardia con Fratelli d’Italia allepolitiche. Al confronto con l’ex ministro dell’Economia hanno partecipato,ad Alessandro Spada, presidente dell’associazione degli industriali di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia, anche gli ex presidenti di, Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, e Alberto Meomartini. “Un dialogo costruttivo che si è focalizzato sui temi e le istanze, purtroppo urgenti, del nostro tessuto produttivo: energia e lavoro”, ha commentato Spada. Fra i temi toccati anche il fisco, il lavoro e gli ...

