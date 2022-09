Elezioni 2022, Conte: “Obbligo vaccino Covid over 50 misura sproporzionata” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io sono il responsabile dell’avviamento della campagna vaccinale e ho ritenuto opportuno offrirla alla spontaneità dei cittadini” raggiungendo “l’88% di vaccinati. A gennaio scorso questo governo ha introdotto l’Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ho chiamato Draghi dicendogli: state sbagliando, rischiamo di rompere un patto sociale. Non mi hanno ascoltato”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. L’Obbligo del vaccino per gli ultracinquantenni è stata una misura “né adeguata né proporzionata”, sottolinea l’ex premier. “Sulle sanzioni sono stato il primo a dire di sì, vanno sicuramente mantenute. Il tema vero, e non mi stanco di dirlo, è che questa strategia che stiamo perseguendo non offre nessuna via di uscita. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io sono il responsabile dell’avviamento della campagna vaccinale e ho ritenuto opportuno offrirla alla spontaneità dei cittadini” raggiungendo “l’88% di vaccinati. A gennaio scorso questo gno ha introdotto l’vaccinale per gli ultracinquantenni, ho chiamato Draghi dicendogli: state sbagliando, rischiamo di rompere un patto sociale. Non mi hanno ascoltato”. Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. L’delper gli ultracinquantenni è stata una“né adeguata né proporzionata”, sottolinea l’ex premier. “Sulle sanzioni sono stato il primo a dire di sì, vanno sicuramente mantenute. Il tema vero, e non mi stanco di dirlo, è che questa strategia che stiamo perseguendo non offre nessuna via di uscita. ...

