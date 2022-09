Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna a Piazza del Popolo (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – A Piazza del Popolo, a Roma, manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settemb re. Sul palco allestito sotto alla salita del Pincio sono attesi gli interventi di Silvio Berlusconi (Forza Italia), Maurizio Lupi (Nm), Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). La manifestazione, programmata per le 17.30 è partita con circa un’ora di ritardo. Sul palco azzurro, dove domina la scritta ‘Insieme, per l’Italia’, si sono affacciati tutti i leader del centrodestra, mentre giovanissimi sventolano le bandiere. Tantissimi i giornalisti accreditati, circa 500 sono quelli che hanno chiesto il pass. Oltre 200 sono della stampa estera, in arrivo anche dalla Cina, dal Messico e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Adel, a Roma, manifestazione di chiusura dellaelettorale delin vista dellepolitichedel 25 settemb re. Sul palco allestito sotto alla salita del Pincio sono attesi gli interventi di Silvio Berlusconi (Forza Italia), Maurizio Lupi (Nm), Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia). La manifestazione, programmata per le 17.30 è partita con circa un’ora di ritardo. Sul palco azzurro, dove domina la scritta ‘Insieme, per l’Italia’, si sono affacciati tutti i leader del, mentre giovanissimi sventolano le bandiere. Tantissimi i giornalisti accreditati, circa 500 sono quelli che hanno chiesto il pass. Oltre 200 sono della stampa estera, in arrivo anche dalla Cina, dal Messico e ...

