Elezioni 2022, Berlusconi: “Noi maggioranza, Italia non vuole governo di sinistra” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – ”L’Italia non vuole essere governata dalla sinistra, noi siamo maggioranza nel Paese…”. Così Silvio Berlusconi in piazza del Popolo aprendo la manifestazione del centrodestra per chiudere la campagna in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. ”Siamo stati i soli, unici al governo a non mettere le mani nelle tasche degli Italiani” e a non ”aumentare le tasse”, ha rivendicato parlando del passato, davanti al leggio al centro del palco con il doppiopetto d’ordinanza blu navy in stile ’94. ”Noi siamo qui perché abbiamo un grande futuro da realizzare insieme. Ci domandiamo quale Italia vogliamo costruire per il futuro? Noi vogliamo costruire un’Italia dove non ci siano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – ”L’nonessere governata dalla, noi siamonel Paese…”. Così Silvioin piazza del Popolo aprendo la manifestazione del centrodestra per chiudere la campagna in vista dellepolitichedel 25 settembre. ”Siamo stati i soli, unici ala non mettere le mani nelle tasche deglini” e a non ”aumentare le tasse”, ha rivendicato parlando del passato, davanti al leggio al centro del palco con il doppiopetto d’ordinanza blu navy in stile ’94. ”Noi siamo qui perché abbiamo un grande futuro da realizzare insieme. Ci domandiamo qualevogliamo costruire per il futuro? Noi vogliamo costruire un’dove non ci siano ...

