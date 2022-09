Elenoire Ferruzzi ha bestemmiato al GF VIP? Cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nella Casa più spiata d’Italia non mancano di certo le sorprese e i colpi di scena, anzi. Questi sono proprio l’anima del format, a cui gli spettatori sono più legati: gossip, flirt, parole di troppo, rivelazioni. Grande Fratello7:succede nella Casa Tutti isono lì ripresi dalle telecamere e pronti a lasciarsi sfuggire qualche indiscrezione per la gioia dei telespettatori che si trovano incollati al televisore e che monitorano continuamente la situazione. La nuova edizione del Grande Fratelloè iniziata da pochi giorni, ma nelle prime 48 ore di reality circa, non sono mancate le prime problematiche: per fare un esempio su tutti, nella mattinata scorsa, del 21 settembre, un video della casa è diventato virale. Nella breve clip si avverte chiaramente una bestemmia e qualcuno ha pensato fosse stata ...