Elenoire Ferruzzi cotta di Luca Salatino | “Non è innamorato di Soraia”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 settembre 2022) È già tempo di inciuci al Grande Fratello Vip 7. Il tronista di Uomini e Donne, entrato con tante riserve da parte del pubblico, in realtà è divenuto in men che non si dica uno “spezzacuori” incredibile. Non solo Alberto De Pisis ha mostrato un interesse per lui, ma ancheha puntato lo chef romano. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7non temeCeruti: “Non me ne può fregar de meno“ In questi giorni, seguendo le dirette, appariva chiaro che ogni volta cheera in qualche posto della casa, accanto a lui c’era. I due hanno avuto un feeling immediato e sono diventati ...