(Di giovedì 22 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche, che ripercorrerà la sua vita: dalla carriera all’amore immenso per la. La storia d’amore trae Dj Ringo, nota conduttrice televisiva, ha avuto una lunga storia d’amore con DJ Ringo e dal loro rapporto è nata, una ragazza venuta al mondo nel 1999. Oggi ha 23 anni, è nata a Milano e il suo amore, che viene dal sanscrito, significa amore. Lei, infatti, ha aggiunto altra felicità a quel rapporto, poi giunto al capolinea. A unire...

CorriereCitta : Elenoire Casalegno, chi è la figlia Swami Anaclerio: età, fidanzato, foto, padre e Instagram - CorriereCitta : Elenoire Casalegno, chi è il fidanzato: età, lavoro, foto e Instagram - CorriereUmbria : Elenoire Casalegno sarà ospite di Oggi è un altro giorno #ElenoireCasalegno #Sgarbi #oggièunaltrogiorno… - FebyTH : RT @canale5trash: Ma Patrizia ha la stessa voce di Elenoire Casalegno ECCO CHI MI RICORDA #GFVIP - canale5trash : Ma Patrizia ha la stessa voce di Elenoire Casalegno ECCO CHI MI RICORDA #GFVIP -

Vivimilano

Andrea: chi è l'ultimo fidanzato diL'ultima relazione nota dirisale al 2019: la conduttrice ha frequentato un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. " Posso solo dire che è ...Sebastiano Lombardi non è un 'nome noto' nel mondo del gossip, anche se è una forza molto influente dietro le quinte. È ... Eleonoire Casalegno, la città in dieci domande Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’ex modella e co ...Dal 2019 al fianco di Elenoire Casalegno c'è Andrea, broker finanziario estraneo al mondo dello spettacolo. Stanno ancora insieme