Elenoire Casalegno | chi è | età | marito | figlia | carriera | Instagram | oggi e altezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Torna, come ogni giorno, l’appuntamento su Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la conduttrice, che ripercorrerà tutta la sua vita: dallafino alla sfera sentimentale e all’amore per la. Dagli studi al debutto diè nata a Savona il 28 maggio del 1976 ed è una nota conduttrice, attrice ed ex modella. È nata da una famiglia di origine torinese e, ancora giovanissima, è diventata nota per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Da adolescente si è trasferita a Ravenna e nel 1994 ha partecipato al concorso per aspiranti modelle ...