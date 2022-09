Elenoire Casalegno all’ottavo mese capì che la figlia era in pericola di vita (Di giovedì 22 settembre 2022) Elenoire Casalegno è mamma di Swami che ha 23 anni ma ha rischiato di perderla, lo racconta a Oggi è un altro giorno. Quando la Casalegno era incinta all’ottavo mese ebbe una strana sensazione. Stava bene, nessun sintomo, nessun dolore, nessuna sofferenza ma svegliandosi al mattino ebbe forte la sensazione ci fosse qualcosa che non andava per la bimba. Ne parlò con Ringo che le suggerì di chiamare la ginecologa ma Elenoire si vergognava, non aveva da dirle molto se non quel timore forte che la agitava in modo particolare. Alla fine lo fece, chiamò il suo medico che la tranquillizzò dicendole che all’ottavo mese di gravidanza vivere questi timori è del tutto normale. Chiusa la telefonata dopo un po’ la ginecologa la richiamò pensando che un controllo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022)è mamma di Swami che ha 23 anni ma ha rischiato di perderla, lo racconta a Oggi è un altro giorno. Quando laera incintaebbe una strana sensazione. Stava bene, nessun sintomo, nessun dolore, nessuna sofferenza ma svegliandosi al mattino ebbe forte la sensazione ci fosse qualcosa che non andava per la bimba. Ne parlò con Ringo che le suggerì di chiamare la ginecologa masi vergognava, non aveva da dirle molto se non quel timore forte che la agitava in modo particolare. Alla fine lo fece, chiamò il suo medico che la tranquillizzò dicendole chedi gravidanza vivere questi timori è del tutto normale. Chiusa la telefonata dopo un po’ la ginecologa la richiamò pensando che un controllo ...

