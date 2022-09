Edilizia, firmato a Benevento il contratto integrativo provinciale. Aumenti in vista per operai e impiegati (Di giovedì 22 settembre 2022) firmato stamattina a Benevento il nuovo contratto integrativo provinciale per l’Edilizia. “L’accordo – si legge in una nota congiunta diramata da Ance e sindacati – intende valorizzare e dare nuovo impulso al settore dell’Edilizia, da sempre al centro della crescita economica del nostro territorio esso infatti prevede l’adeguamento per operai ed impiegati dell’indennità di trasporto e di quella della mensa, in linea con le indicazioni dettate dalla recente intesa nazionale. In questo modo sarà consentito ai lavoratori e alle loro famiglie di far fronte ai forti rincari che stanno mettendo a dura prova l’economia”.L’accordo dedica particolare attenzione ai temi della sicurezza, della formazione e dell’addestramento. “Esso – prosegue ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022)stamattina ail nuovoper l’. “L’accordo – si legge in una nota congiunta diramata da Ance e sindacati – intende valorizzare e dare nuovo impulso al settore dell’, da sempre al centro della crescita economica del nostro territorio esso infatti prevede l’adeguamento pereddell’indennità di trasporto e di quella della mensa, in linea con le indicazioni dettate dalla recente intesa nazionale. In questo modo sarà consentito ai lavoratori e alle loro famiglie di far fronte ai forti rincari che stanno mettendo a dura prova l’economia”.L’accordo dedica particolare attenzione ai temi della sicurezza, della formazione e dell’addestramento. “Esso – prosegue ...

