Ecco i Brosnan boys

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dylan ride. «Non lo dico a nessuno, in nessun caso», racconta. È un mercoledì pomeriggio caldo ma ventilato nella tenuta di Malibu che i genitori di Dylan – Piercee la seconda moglie, Keely Shaye Smith, che si sono sposati nel 2001 – possiedono da oltre 20 anni. Dylan è seduto su un divano in soggiorno, e guarda fuori dalla finestra le varie gradazioni di blu del cielo e del mare, e spiega com’è stato crescere in un posto in cui tutti conoscevano la faccia di suo padre. «Da piccolo, ho sempre pensato che avessimo molti amici», racconta Dylan, «perché la gente lo avvicinava per strada, e lui è veramente amabile, per cui parla con tutti per moltissimo tempo». Dylan ha 25 anni, è nato nel 1997. La sua prima infanzia è coincisa con il culmine della magia di Pierce al box office – gli anni di 007 e di Thomas Crown. In seguito, ha parlato con suo padre di queste ...