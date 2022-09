“È sonnambula” Choc al GF Vip 7 | le telecamere catturano la concorrente | “Guardate che fa”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 22 settembre 2022) È trascorso troppo poco tempo dall’esordio del GF Vip 7 per comprendere chi saranno davvero i protagonisti di questa attesissima edizione. Alfonso Signorini per ora è molto soddisfatto della scelta del cast, che invece tanti telespettatori hanno criticato per la carenza di famosi ‘di spessore’. Patrizia Rossetti, però, ha l’aria della leader. Sembra proprio che il simbolo delle televendite abbia la pasta giusta per diventare una delle star indiscusse del GF Vip 7. Peccato che poche ore fa, trascorse tra le mura della casa di Cinecittà, Patrizia Rossetti abbia rivelato che non rimarrà a lungo nel reality. Sarà così? Intanto, ha lasciato tutti di stucco per un fatto accaduto di notte. GF Vip 7, il video ‘’ con Patrizia Rossetti La grandissima platea connessa su Twitter sta ancora cercando di comprendere cosa sia realmente successo. Durante la notte ...