“É sempre mezzogiorno” | couscous al profumo di pitta salentina di Antonella Ricci

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 settembre 2022)celebra il Mediterraneo, preparando un piatto che accomuna tutti i paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, e che in questi giorni è protagonista del celebre festival di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Ecco ilaldi. Ingredienti 240 g, 3 patate, 1 cucchiaio di pecorino, 270 ml brodo vegetale, 1 cipolla rossa piatta, 4 pomodori pelati, 10 g olive denocciolate, 10 g capperi, 30 g crosta di pane, menta, alloro, 30 ml olio evo, origano, sale e pepe Procedimento Mettiamo il cous cous precotto in una ciotola con foglie di alloro, menta e versiamo sopra il brodo vegetale bollente. Copriamo e lasciamo rinvenire. Avvolgiamo le patate intere nella carta d’alluminio, le disponiamo su una teglia e le facciamo cuocere in ...