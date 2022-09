E’ morto il fumettista francese François Corteggiani. Lavorò anche per le testate italiane della Disney

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il, uno dei più stimati sceneggiatori nel panorama contemporaneoNona Arte, autore delle storie di “La giovinezza di Blueberry” e dal 1992 collaboratore delle, ènella sua casa di Carpentras, nel sudFrancia, il 21 settembre, giorno del suo 69esimo compleanno. Nato il 21 settembre 1953 a Nizza,si trasferisce a Parigi nel 1973. Dopo varie esperienze nel mondo pubblicitario,comincia la sua carriera nel fumetto con un passaggio-lampo nella rivista “Spirou”. Entra poi a far parte di “Pif Gadget” dove crea la serie Pastis e, con Pierre ...

