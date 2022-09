È morta Lydia Alfonsi e il suo ultimo film con Roberto Benigni

(Di giovedì 22 settembre 2022) Classe 1928, originaria di Parma,si è spenta a 94 anni nella sua città natale. Attrice di teatro, cinema e televisione, l’”ultima diva di Parma” aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione con il gruppo teatrale Gioventù studentesca. Il suo esordio come attrice protagonista è stato nel 1946, ma il grande successo lo ha raggiunto nel periodo d’oro degli sceneggiati televisivi in bianco e nero. È stata insignita dalla critica francese del riconoscimento come migliore attrice televisiva italiana e il presidente Sandro Pertini le ha conferito il titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana. La sua ultima apparizione è stata neldi, La vita è bella, in cui interpretava l’editrice Guicciardini. Divenne popolare in particolare negli ...

