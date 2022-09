Dybala si racconta | Gli ultimi anni alla Juventus non sono stati facili Ecco come mi ha convinto Mourinho

GoalItalia : Dybala racconta il divorzio con la Juve ?????? - MaryPayne9444 : RT @GoalItalia: Dybala racconta il divorzio con la Juve ?????? - Marco_Roger10 : RT @GoalItalia: Dybala racconta il divorzio con la Juve ?????? - mari_ciccarelli : RT @GoalItalia: Dybala racconta il divorzio con la Juve ?????? - marco171292 : RT @GoalItalia: Dybala racconta il divorzio con la Juve ?????? -

Una nuova vita in giallorosso. Paulosiai microfoni di ESPN Argentina e lo fa iniziando proprio dalla scelta della nuova squadra: 'Se a Roma sono tornato a sentirmi importante Sì, gli ultimi anni alla Juve non sono ...Decise di parlarne con. " Lo contattai su Facebook -- mi feci spiegare la storia. In pratica aveva giocato le prime due partite senza avere un contratto. Gli scrissi sulla chat che ...Roma, parla Dybala: la Joya racconta la scelta di vestire giallorosso: "È stato Pinto a convincermi" E sul Mondiale: "Stiamo crescendo".Lo racconta a Espn Argentina: Si avvicinò e disse sei un fenomeno. Quella frase mi è rimasta in testa. L’ambiente Roma è diverso da quello Juve Dybala si racconta dal ritiro della Nazionale argentina, ...