Dybala, la Juventus aveva ragione? La verità che nessuno conosce (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il primo scorcio di stagione, cerchiamo di capire se la Juventus aveva ragione su Dybala a cui non è stato rinnovato il contratto. Nella passata stagione, la Juventus ha deciso di rinunciare a Dybala; la società, infatti, decise di non rinnovare il contratto all’argentino per un motivo di progettualità. Con l’arrivo di Vlahovic, infatti, è stato l’attaccante che è finito al centro del progetto bianconero; il passaggio al 4-3-3 ha fatto il resto dal momento che questo sistema di gioco non è propriamente adatto alla caratteristiche della Joya. L’estate dell’argentino lo ha visto, dopo il corteggiamento dell’Inter, finire alla Roma con Mourinho decisivo nel trasferimento nella capitale. LaPresseSi è trattato, senza ombra di dubbio, di uno dei principali colpi di mercato; il passaggio ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il primo scorcio di stagione, cerchiamo di capire se lasua cui non è stato rinnovato il contratto. Nella passata stagione, laha deciso di rinunciare a; la società, infatti, decise di non rinnovare il contratto all’argentino per un motivo di progettualità. Con l’arrivo di Vlahovic, infatti, è stato l’attaccante che è finito al centro del progetto bianconero; il passaggio al 4-3-3 ha fatto il resto dal momento che questo sistema di gioco non è propriamente adatto alla caratteristiche della Joya. L’estate dell’argentino lo ha visto, dopo il corteggiamento dell’Inter, finire alla Roma con Mourinho decisivo nel trasferimento nella capitale. LaPresseSi è trattato, senza ombra di dubbio, di uno dei principali colpi di mercato; il passaggio ...

