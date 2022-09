Dybala e Icardi al Monza, Galliani svela il retroscena di mercato! (Di giovedì 22 settembre 2022) Un grande dirigente, un abile amministratore delegato, un ottimo conoscitore di calcio, ma soprattutto un vincente. Riassunto il tutto in un’unica parola, Adriano Galliani, il quale ha parlato al Festival dello Sport a Trento della sua carriera da dirigente, dando numerosi spunti di riflessione e qualche aneddoto. Adriano Galliani MonzaPASSATO ROSSONERO – “Tassotti era unico, difficilmente gli avversari riuscivano a saltarlo. Maldini? Paolo è il Milan, perché il suo papà era il Milan. Le caratteristiche tecniche di Paolo si conosco. Il papà nel ’63 alza la Coppa dei Campioni e 40 anni dopo sempre in Inghilterra dopo Cesare tocca a Paolo alzare questo trofeo. Non è successo a nessuna squadra d’Europa. Cesaremi diceva sempre, anche durante le trattative per i rinnovi contrattuali, che non avrebbe mai portato Paolo lontano dal Milan. E ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Un grande dirigente, un abile amministratore delegato, un ottimo conoscitore di calcio, ma soprattutto un vincente. Riassunto il tutto in un’unica parola, Adriano, il quale ha parlato al Festival dello Sport a Trento della sua carriera da dirigente, dando numerosi spunti di riflessione e qualche aneddoto. AdrianoPASSATO ROSSONERO – “Tassotti era unico, difficilmente gli avversari riuscivano a saltarlo. Maldini? Paolo è il Milan, perché il suo papà era il Milan. Le caratteristiche tecniche di Paolo si conosco. Il papà nel ’63 alza la Coppa dei Campioni e 40 anni dopo sempre in Inghilterra dopo Cesare tocca a Paolo alzare questo trofeo. Non è successo a nessuna squadra d’Europa. Cesaremi diceva sempre, anche durante le trattative per i rinnovi contrattuali, che non avrebbe mai portato Paolo lontano dal Milan. E ...

Tiarossi2 : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani: “Mai cercato veramente #Icardi per il #Monza: era più #Berlusconi che spingeva. Quello che abbiamo inseg… - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani: “Mai cercato veramente #Icardi per il #Monza: era più #Berlusconi che spingeva. Quello che abbiamo inseg… - salvatore3269 : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani: “Mai cercato veramente #Icardi per il #Monza: era più #Berlusconi che spingeva. Quello che abbiamo inseg… - LucaDColella : RT @DiMarzio: .@ACMonza, #Galliani ha spiegato le trattative con #Dybala e #Icardi e ha rivelato la risposta del giocatore della Roma https… - SBKreal : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani: “Mai cercato veramente #Icardi per il #Monza: era più #Berlusconi che spingeva. Quello che abbiamo inseg… -