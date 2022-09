'Dritto e Rovescio', questa sera alle 21.20 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata (Di giovedì 22 settembre 2022) "Dritto e Rovescio", questa sera alle 21.20 su Rete 4 il nuovo appuntamento con il talk show di Paolo Del Debbio. questa sera, intervista il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a pochi ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) "",21.20 su4 il nuovo appuntamento con il talk show di Paolo Del Debbio., intervista il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a pochi ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La… - sevolavale : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La 7 ?? 22.3… - MarcoMolinaro12 : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La 7 ?? 22.3… - tatancawar : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La 7 ?? 22.3… - M5S_Camera : RT @Mov5Stelle: ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La 7 ?? 22.3… -