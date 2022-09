Draghi umiliato all'Onu: mentre lui parla... la foto della vergogna | Guarda (Di giovedì 22 settembre 2022) Poche ore dopo aver ricevuto in pompa magna il premio come "Statista dell'anno" al Pierre Hotel di New York, Mario Draghi si è presentato ieri per parlare di fronte all'Assemblea Generale dell'Onu. Ad ascoltare lo statista dell'anno non c'era nessuno. Di fronte a una malinconica sala vuota che attendeva le 16.30 locali e l'intervento del presidente Usa Joe Biden (in questo caso stracolma) in risposta all'annuncio della mobilitazione parziale fatto da Putin, si sono materializzate in un colpo solo due consapevolezze. La prima è che il prestigio e l'appeal internazionale di Super Mario, e per estensione quello dell'Italia tutta, sono dei miti. Nei palazzi in cui far sentire la voce dovrebbe contare qualcosa, il nostro Paese è afono. Persino se le corde vocali sono quelle dell'incensato Draghi, a cui la Comunità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Poche ore dopo aver ricevuto in pompa magna il premio come "Statista dell'anno" al Pierre Hotel di New York, Mariosi è presentato ieri perre di fronte all'Assemblea Generale dell'Onu. Ad ascoltare lo statista dell'anno non c'era nessuno. Di fronte a una malinconica sala vuota che attendeva le 16.30 locali e l'intervento del presidente Usa Joe Biden (in questo caso stracolma) in risposta all'annunciomobilitazione parziale fatto da Putin, si sono materializzate in un colpo solo due consapevolezze. La prima è che il prestigio e l'appeal internazionale di Super Mario, e per estensione quello dell'Italia tutta, sono dei miti. Nei palazzi in cui far sentire la voce dovrebbe contare qualcosa, il nostro Paese è afono. Persino se le corde vocali sono quelle dell'incensato, a cui la Comunità ...

Albertoulotrico : @mrctrdsh Il suo sogno segreto e bagnato: Draghi non è mai esistito, non mi ha mai umiliato dimostrando cosa si pot… - giuliogaia : @AlexBazzaro Moltissimi elettori che hanno votato Lega nel 2018 non si sarebbero mai aspettati che Salvini diventas… - giuliogaia : @lameduck1960 Moltissimi elettori che hanno votato Lega nel 2018 non si sarebbero mai aspettati che Salvini diventa… - savo27 : Pensate a #Conte Fregato da #renzi Umiliato dalle capacità di #draghi L'unica cosa fatta in #campagnaelettorale… - baita_lia : RT @giuliogaia: @AlfridaPeraj Moltissimi elettori che hanno votato Lega nel 2018 non si sarebbero mai aspettati che Salvini diventasse lo z… -