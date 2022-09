Draghi: Italia indipendente da gas russo dal 2024 (Di giovedì 22 settembre 2022) "L`Italia ha reagito con tempestività per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, per accelerare lo sviluppo dell`energia rinnovabile. A oggi, abbiamo dimezzato la nostra dipendenza dal gas russo e contiamo di diventarne completamente indipendenti dal 2024". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York."In questo percorso - ha ricordato - beneficiamo degli accordi con numerosi Paesi africani, dall`Algeria all`Angola, alla Repubblica del Congo. Vogliamo sviluppare insieme tecnologie verdi, mettere l`Africa al centro della transizione ecologica. La guerra in Ucraina ha ridisegnato la geografia energetica e con essa il quadro geopolitico. L`Unione Europea è destinata a guardare sempre più verso sud e l`Italia vuole ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 settembre 2022) "L`ha reagito con tempestività per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, per accelerare lo sviluppo dell`energia rinnovabile. A oggi, abbiamo dimezzato la nostra dipendenza dal gase contiamo di diventarne completamente indipendenti dal". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, intervenendo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York."In questo percorso - ha ricordato - beneficiamo degli accordi con numerosi Paesi africani, dall`Algeria all`Angola, alla Repubblica del Congo. Vogliamo sviluppare insieme tecnologie verdi, mettere l`Africa al centro della transizione ecologica. La guerra in Ucraina ha ridisegnato la geografia energetica e con essa il quadro geopolitico. L`Unione Europea è destinata a guardare sempre più verso sud e l`vuole ...

Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli al… - MatteoRichetti : L’Italia ha l’uomo di governo più stimato nel Mondo. Noi faremo di tutto per continuare con questa credibilità e qu… - Palazzo_Chigi : #UNGA, Draghi: La guerra in Ucraina ha ridisegnato la geografia energetica e il quadro geopolitico. L’Unione Europe… - PasiniFrancesco : RT @jacopo_iacoboni: Conte - l'uomo che fece sfilare i militari e le spie russe in Italia: 'Ma ci siamo accorti o no che in queste ore tutt… - iovotoBene : RT @jacopo_iacoboni: Conte - l'uomo che fece sfilare i militari e le spie russe in Italia: 'Ma ci siamo accorti o no che in queste ore tutt… -