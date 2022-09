Dopo Vite al limite si è totalmente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno di stucco, impressionante (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo la sua partecipazione a Vite al limite si è completamente trasformato: i suoi scatti social vi lasceranno davvero di stucco, impressionante! Era esattamente la quinta stagione di Vite al limite quando il protagonista di questo nostro articolo si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento insieme al dottor Nowzaradan. Sono trascorsi poco meno di 10 anni da allora, ma com’è diventato oggi? L’abbiamo rintracciato su Facebook: è completamente trasformato! Come si mostra oggi? Credits: DiscoveryCosì come Ashley Dunn, anche il paziente del medico chirurgo iraniano ha raccontato di essere stato abbandonato da sua madre ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 settembre 2022)la sua partecipazione aalsi è completamente: ividavvero di! Era esattamente la quinta stagione dialquando il protagonista di questo nostro articolo si è presentato nella clinica di Houston per iniziare un percorso di dimagrimento insieme al dottor Nowzaradan. Sono trascorsi poco meno di 10 anni da allora, ma com’è diventato oggi? L’abbiamo rintracciato su Facebook: è completamente! Come si mostra oggi? Credits: DiscoveryCosì come Ashley Dunn, anche il paziente del medico chirurgo iraniano ha raccontato di essere stato abbandonato da sua madre ...

emergency_ong : In questi giorni abbiamo lavorato con altre #ONG che, come noi, si occupano di salvare vite nel #Mediterraneo e abb… - SeaWatchItaly : ??? In questi giorni, con altre realtà che come noi si occupano di salvare vite nel #Mediterraneo, abbiamo inviato u… - openarms_it : #ULTIMAORA Dopo una ricerca ininterrotta 24h in acque internazionali #OpenArmsUno soccorre da piattaforma petrolife… - nonspegnermi : RT @benniiboh: la scena di e tu come stai vite cambiarono esiste un prima e un dopo - EwtnItalia : Dopo il successo delle scorse edizioni, torna in autunno “La vite e i tralci”, il ciclo di lezioni sul vino nella B… -