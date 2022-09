Dopo le Marche terremoto a Genova, la scossa (magnitudo 4,1) fa tremare anche la Toscana. Nessun ferito (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo nelle Marche. Nel primo pomeriggio paura anche in Liguria e in parte della Toscana nord-occidentale per una scossa di terremoto. Che è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 15,39. La prima stima della magnitudo era fra 3.9 e 4.4. Poi è stata confermata a 4.1 a una profondità di 10 chilometri. Magnitudine simile alle due scosse registrate oggi nelle Marche. terremoto di magnitudo 4,1 nella zona di Genova La scossa ha avuto come epicentro la zona di Genova ed è stata sentita chiaramente anche in provincia della Spezia e in quella di Massa Carrara. “Avvertita pochi minuti fa, alle 15.39, a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo nelle. Nel primo pomeriggio paurain Liguria e in parte dellanord-occidentale per unadi. Che è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 15,39. La prima stima dellaera fra 3.9 e 4.4. Poi è stata confermata a 4.1 a una profondità di 10 chilometri. Magnitudine simile alle due scosse registrate oggi nelledi4,1 nella zona diLaha avuto come epicentro la zona died è stata sentita chiaramentein provincia della Spezia e in quella di Massa Carrara. “Avvertita pochi minuti fa, alle 15.39, a ...

