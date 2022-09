Dopo le Marche e la Liguria terremoto anche in Emilia Romagna e in Toscona (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Italia trema ancora. Stamani le Marche, nel primo pomeriggio la Liguria. Ora Emilia Romagna e Toscana. Una scossa in Appennino modenese, di magnitudo 3.8 è avvenuta alle 17.47. L’epicentro nei pressi di Pievepelago. Lo rende noto l’Ingv. Un paio di minuti Dopo una seconda scossa di magnitudo inferiore, 3.2 della scala Richter, con epicentro a Fosciandora (Lucca). La prima scossa è stata avvertita anche in Toscana, a Lucca e Prato, secondo alcune segnalazioni all’account Twitter dell’Ingv. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Italia trema ancora. Stamani le, nel primo pomeriggio la. Orae Toscana. Una scossa in Appennino modenese, di magnitudo 3.8 è avvenuta alle 17.47. L’epicentro nei pressi di Pievepelago. Lo rende noto l’Ingv. Un paio di minutiuna seconda scossa di magnitudo inferiore, 3.2 della scala Richter, con epicentro a Fosciandora (Lucca). La prima scossa è stata avvertitain Toscana, a Lucca e Prato, secondo alcune segnalazioni all’account Twitter dell’Ingv.

