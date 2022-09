Dopo la mobilitazione parziale, Putin rischia di perdere il potere? (Di giovedì 22 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

rulajebreal : Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente p… - davcarretta : Dopo la mobilitazione parziale decisa da Putin, l’Ue farebbe bene a concedere la protezione temporanea ai cittadini… - Agenzia_Ansa : Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato… - ultimo1973 : RT @fattoquotidiano: Fuga dalla Russia dopo l’ordine di Putin sulla ‘mobilitazione parziale’: proteste e voli pieni. Su Google si cerca ‘co… - Nonnadinano : RT @rulajebreal: Dopo le nuove minacce di Putin, Conte propone di inginocchiarsi al tiranno in P. estera. Si appella all'Occidente per 'fer… -