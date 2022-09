Dopo il 25 settembre, ci sarà tempo per le passeggiate meditative (Di giovedì 22 settembre 2022) L’autunno è una seconda primavera, dove ogni foglia è un fiore. Seppe raccontarlo al mondo Albert Camus. Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi sopra la panchina del parco e fissare, durante le giornate libere concesse dalla sorte, la caduta delle foglie lungo lo struggente mistero dell’autunno. Non è consiglio per uomini brutali. Diciamo ai migliori, a gli uomini aperti, sociali, amanti della cultura e della bellezza, alla crema della nazione. Speriamo infatti, noi misericordiosi, che il fascino di un autunno vissuto intensamente possa compensare almeno in parte il sentimento lirico racchiuso nel cuore dei piddini trombabili il 25 settembre. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) L’autunno è una seconda primavera, dove ogni foglia è un fiore. Seppe raccontarlo al mondo Albert Camus. Ognuno dovrebbe trovare ilper sedersi sopra la panchina del parco e fissare, durante le giornate libere concesse dalla sorte, la caduta delle foglie lungo lo struggente mistero dell’autunno. Non è consiglio per uomini brutali. Diciamo ai migliori, a gli uomini aperti, sociali, amanti della cultura e della bellezza, alla crema della nazione. Speriamo infatti, noi misericordiosi, che il fascino di un autunno vissuto intensamente possa compensare almeno in parte il sentimento lirico racchiuso nel cuore dei piddini trombabili il 25

ItaliaViva : “La nostra missione è far tornare la politica una cosa seria, per il 25 settembre ma sopratutto dopo. Il bisogno di… - TizianaFerrario : 'Fermezza voerenza impegno.'#Draghi premiato a New York come statista dell'anno: “Niente ambiguità su autocrazie” D… - SimonaMalpezzi : Entro il 25 settembre gli italiani hanno il diritto di sapere se esistono partiti politici che hanno preso posizion… - De_Sand88 : RT @RaiNews: Le tensioni tra Ucraina e Russia, dopo il discorso di Putin, ultime ore di campagna elettore per il voto del 25 settembre e po… - vulgarisverbis : Riva Trigoso, 22 settembre 1907. Il piroscafo #PrincipessaJolanda, di proprietà della compagnia di navigazione Lloy… -