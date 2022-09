Dopo gli insulti al centrodestra... Clamoroso in Rai: le voci su Marco Damilano (Di giovedì 22 settembre 2022) Notizia numero uno: se qualcuno cercava la motivazione perla proposta Salvini di abolizione del canone Rai la può trovare nella figura di Marco Damilano, fazioso conduttore di una nuova trasmissione contro il centrodestra. Notizia numero due: a pochi spicci dalla conclusione della campagna elettorale, la Rai ci offre la requisitoria di un filosofo francese piuttosto estremista della gauche caviar, la sinistra al caviale francese, come ci ha ricordato ieri mattina Andrea Delmastro, deputato e dirigente di Fdi. Notizia numero tre: ovviamente, a viale Mazzini, dove Damilano ha persino gli studi di trasmissione, unico nell'azienda, nessuno lo metterà in discussione. SENZA REPLICA Certo, Bernard-Henri Levy, che nel suo curriculum vanta persino la strenua difesa di Cesare Battisti, terrorista assassino, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Notizia numero uno: se qualcuno cercava la motivazione perla proposta Salvini di abolizione del canone Rai la può trovare nella figura di, fazioso conduttore di una nuova trasmissione contro il. Notizia numero due: a pochi spicci dalla conclusione della campagna elettorale, la Rai ci offre la requisitoria di un filosofo francese piuttosto estremista della gauche caviar, la sinistra al caviale francese, come ci ha ricordato ieri mattina Andrea Delmastro, deputato e dirigente di Fdi. Notizia numero tre: ovviamente, a viale Mazzini, doveha persino gli studi di trasmissione, unico nell'azienda, nessuno lo metterà in discussione. SENZA REPLICA Certo, Bernard-Henri Levy, che nel suo curriculum vanta persino la strenua difesa di Cesare Battisti, terrorista assassino, non ...

