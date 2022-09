Dodici ragazzi sono rimasti feriti in un crollo al Globe Theatre di Roma (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di Roma, per un crollo che si è verificato nel Globe Theatre. A crollare sarebbe stata una scala. Il primobilancio è di una 15ina di feriti lievi. Si tratta di 12 studenti tra i 15 e i 18 anni di età. Sei di questi sono stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate. Il crollo è avvenuto mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e il 118. #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l'esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcuni ragazzi soccorsi ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Momenti di paura alle 13.30 di oggi a Villa Borghese, al centro di, per unche si è verificato nel. A crollare sarebbe stata una scala. Il primobilancio è di una 15ina dilievi. Si tratta di 12 studenti tra i 15 e i 18 anni di età. Sei di questistati trasportati in ospedale per le contusioni riportate. Ilè avvenuto mentre istavano uscendo dal teatro dopo aver assistito a uno spettacolo. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, la polizia e il 118. #parziale di una scalinata dela Villa Borghese durante l'esodo a fine spettacolo. Coinvolti lievemente alcunisoccorsi ...

