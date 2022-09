LaStampa : Dodge, la prima auto elettrica al mondo con impianto di scarico. - ITItalianTech : Dodge, la prima auto elettrica al mondo con impianto di scarico -

...alcuni si sono chiesti perché Ford non abbia deciso di intraprendere la strada elettrica il...opportunità per conquistare tutti quegli appassionati che non hanno più potuto acquistare unaa ...Acura, Cadillac, BMW, Ferrari e forse anchehanno deciso di tornare e, solo di recente, anche ... La nuova hypercar da corsa di Lamborghini entrerà in competizione per lavolta tra due anni ,...E’ un brevetto della Charger Daytona SRT e serve per regalare ai clienti un sound “violento”: supera i 120 decibel ...Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è apparso piuttosto ottimista riguardo il futuro di marchi come Dodge e Chrysler oltre che di tutti i 14 marchi che compongono la galassia del Gruppo nato dalla f ...