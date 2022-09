orizzontescuola : Docente nominato su più scuole, come si suddividono gli impegni delle ore 40 +40 - Ariel48536344 : RT @BaldinoVittoria: Congratulazioni Prof. D’Alberti, nominato dal Presidente Mattarella giudice della Corte Costituzionale, già docente em… - DiocesiUdine : Fu cappellano a Fielis (nei pressi di Zuglio) e a Raccolana (Chiusaforte), prima di divenire docente in seminario.… - DelpapaMax : Il 99,99% del corpo docente è nominato, iscritto e raccomandato da PD-CGIL Scuola - MaurizioFiocco : @DaniaFalzolgher Anni fa le supplenze del personale docente e ATA venivano assegnate con una lentezza mostruosa e s… -

Direttore scolastico a luci rosse Sta facendo molto discutere, su tutti i media del Canton Ticino in Svizzera, il caso di un39enne, per giuntada pochi mesi direttore di una scuola ...Se ilche ottiene un incarico annuale da GPS, dovesse rinunciare senza prendere il servizio, verrà ... In caso di abbandono del servizio non potrà esserenemmeno dalle graduatorie di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La rubrica settimanale "Il prof tra i banchi", curata da Alberto Introini, tratterà argomenti di scuola, didattica e formazione, commentando le notizie di attualità che si susseguiranno nel corso dell ...