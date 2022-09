Disney+, alla scoperta delle chicche in arrivo da settembre 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) Sei curioso di scoprire le nuove serie in arrivo su Disney+ da settembre 2022? Scopri qui i dettagli su tutti i titoli del momento! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 22 settembre 2022) Sei curioso di scoprire le nuove serie insuda? Scopri qui i dettagli su tutti i titoli del momento! Tvserial.it.

misterj1995 : RT @mar___te: mi sono ricordata di questo film che so letteralmente a memoria che guardavo da piccola al computer alla tv con il lettore dv… - MatiVanPelt : Iscrizione a Disney+ a 1,99 € per un mese solo per poter rivedere Malcolm dall'inizio alla fine - MicheleGiacchi1 : Esordio spettacolare per #Andor, la nuova serie #StarWars per Disney+. Atmosfere alla #RogueOne e Guerre Stellari a… - ValerioPastore1 : #pinocchio2022 non si può neppure considerare, alla fine, un insulto all'originale del 1940. Disney ha deciso da te… - mar___te : mi sono ricordata di questo film che so letteralmente a memoria che guardavo da piccola al computer alla tv con il… -