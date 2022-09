Difendere Taiwan? Il piano di emergenza del Pentagono e la posizione degli alleati Usa (Di giovedì 22 settembre 2022) Non era mai successo finora che un ufficiale di alto rango statunitense parlasse apertamente di un potenziale piano davanti a un attacco cinese a Taiwan, e invece il comandante delle forze statunitensi in Corea del Sud (Usfk), il generale Paul LaCamera, mercoledì ha menzionato la possibilità di un “piano di emergenza” per far fronte alle minacce di Pechino. Intervenendo a un simposio ospitato dall’Istituto per gli studi coreano-americani (Icas), LaCamera ha fatto capire che esistono discussioni sulla possibilità che gli Stati Uniti sostengano Taipei davanti a un’invasione cinese. E dunque, quelle uscite del presidente Joe Biden sul tema – l’ultima pochi giorni fa, durante un’intervista alla CBS – assumono ancora più volume. LaCamera ha sottolineato l’importanza di “trarre lezioni dall’invasione russa dell’Ucraina” ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 settembre 2022) Non era mai successo finora che un ufficiale di alto rango statunitense parlasse apertamente di un potenzialedavanti a un attacco cinese a, e invece il comandante delle forze statunitensi in Corea del Sud (Usfk), il generale Paul LaCamera, mercoledì ha menzionato la possibilità di un “di” per far fronte alle minacce di Pechino. Intervenendo a un simposio ospitato dall’Istituto per gli studi coreano-americani (Icas), LaCamera ha fatto capire che esistono discussioni sulla possibilità che gli Stati Uniti sostengano Taipei davanti a un’invasione cinese. E dunque, quelle uscite del presidente Joe Biden sul tema – l’ultima pochi giorni fa, durante un’intervista alla CBS – assumono ancora più volume. LaCamera ha sottolineato l’importanza di “trarre lezioni dall’invasione russa dell’Ucraina” ...

