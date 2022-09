Detenuto tenta fuga da ospedale nel Varesotto, un agente ferito (Di giovedì 22 settembre 2022) Un Detenuto ricoverato e piantonato all'ospedale di Busto Arsizio (Varese) ha tentato di fuggire ieri sera ed è stato bloccato dagli agenti in servizio, uno dei quali è rimasto ferito. Lo rende noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Unricoverato e piantonato all'di Busto Arsizio (Varese) hato di fuggire ieri sera ed è stato bloccato dagli agenti in servizio, uno dei quali è rimasto. Lo rende noto ...

Detenuto tenta fuga da ospedale nel Varesotto, un agente ferito Il detenuto ha cercato di scappare uscendo dalla stanza con la scusa di voler cercare una bottiglia d'acqua e all'improvviso ha aggredito a pugni uno dei poliziotti. L'altro agente è riuscito a ... Tenta l'evasione dall'ospedale Ferito un agente Ancora un'aggressione da parte di un detenuto a un agente di Polizia penitenziaria. È accaduto nella serata di ieri all'ospedale di Busto Arsizio dove il carcerato, un turco piantonato dal primo sette ...