Denunciate 2 studentesse che protestano per il clima davanti alla scuola: seguivano l'esempio di Greta Thunberg

Due studentesse 17enni sono state portate in Questura e Denunciate per aver seguito l'esempio di Greta Thunberg, manifestando pacificamente per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione climatica.

