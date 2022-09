Del Potro su Sinner e Alcaraz: “Due fenomeni, però non usano variazioni” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Mi sarebbe piaciuto affrontare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma ora loro si stanno ancora formando. Ho visto il loro match ai quarti di finale degli Us Open e ho pensato che un tennista esperto gli avrebbe potuto creare grosse difficoltà”. Lo ha detto Juan Martin Del Potro esprimendo un parere, di apprezzamento ma con qualche riserva, sui due nuovi astri nascenti del tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Capitava anche a me durante i primi match con Roger Federer, loro non usano variazioni e questo è un problema. Sono due fenomeni e cresceranno”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Mi sarebbe piaciuto affrontare Jannike Carlos, ma ora loro si stanno ancora formando. Ho visto il loro match ai quarti di finale degli Us Open e ho pensato che un tennista esperto gli avrebbe potuto creare grosse difficoltà”. Lo ha detto Juan Martin Delesprimendo un parere, di apprezzamento ma con qualche riserva, sui due nuovi astri nascenti del tennis, Jannike Carlos: “Capitava anche a me durante i primi match con Roger Federer, loro none questo è un problema. Sono duee cresceranno”. SportFace.

