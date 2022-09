Decreto Aiuti bis diventa legge: dal docente incentivato ai fondi scolastici. Cosa cambia per l’istruzione. [TESTO PDF] (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Senato ha approvato in via definitiva con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario il Decreto Aiuti bis. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori dell'energia, del gas naturale e dei carburanti, rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, sospendendo, tra l'altro, le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Provvedimento pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Decreto Aiuti bis diventa legge: dal docente incentivato ai fondi scolastici. Cosa cambia per l’istruzione. TESTO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Senato ha approvato in via definitiva con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario ilbis. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori dell'energia, del gas naturale e dei carburanti, rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, sospendendo, tra l'altro, le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Provvedimento pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale. L'articolobis: dalaiperPDF .

