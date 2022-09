De Luca: “Altri 50 milioni per gli investimenti delle imprese agricole” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Regione Campania ha recuperato risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere le imprese agricole campane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020. A breve sarà pubblicato l’avviso rivolto a tali imprese, per la conferma delle condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al bando e della volontà a realizzare l’investimento. “Abbiamo deciso di impegnare 50 milioni di euro con fondi extra PSR della nuova programmazione unitaria – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – per sostenere gli investimenti delle imprese che non avevano poi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Regione Campania ha recuperato risorse pari a 50di euro per sostenere lecampane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020. A breve sarà pubblicato l’avviso rivolto a tali, per la confermacondizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al bando e della volontà a realizzare l’investimento. “Abbiamo deciso di impegnare 50di euro con fondi extra PSR della nuova programmazione unitaria – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De– per sostenere gliche non avevano poi ...

