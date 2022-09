De Laurentiis ha provato a portarlo a Napoli | affare da 30 milioni in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nell’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, viene evidenziato di come il centravanti dell’Udinese, Beto, ora sia nel mirino di più squadre di Premier League e di una squadra della Bundesliga tedesca. Secondo il giornale sportivo, l’attaccante classe ’98 era un obiettivo concreto deldi De, tant’è vero che quest’ultimo era pronto ad un’offerta pari a 30di euro. Lo scorso anno il portoghese aveva impressionato tutti, segnando 11 gol nelle sue 28 partite inA. Anche questa stagione è cominciata al meglio per lui, con quattro reti nelle prime sette gare di campionato. FOTO: Getty – Beto Udinese Numeri che certo non sono passati inosservati, come evidenziato dalla rosea nella sua edizione odierna. Di seguito quanto scritto dal quotidiano: “Nei mesi scorsi lo hanno ...