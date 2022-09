Davide Silvestri prepara il suo ritorno | Telefonata sensazionale: lo vuole proprio lui (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri si prepara a fare il suo ritorno al suo primo grande amore: l’indiscrezione L’ex gieffino Davide Silvestri (screenshot Twitter)Davide Silvestri si è rivelato essere un grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex attore si è messo in mostra con le sue qualità ed ha conquistato il pubblico tanto da raggiungere la finale del format classificandosi poi secondo e dietro solo alla vincitrice Jessica Selassié. Dopo il reality per lui sono cambiate tante cose in quanto è tornato di nuovo sotto l’occhio attento dei riflettori e non solo. Una clamorosa indiscrezione arrivata in queste ore ha infatti rivelato come Silvestri potrebbe fare il suo ... Leggi su specialmag (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip,sia fare il suoal suo primo grande amore: l’indiscrezione L’ex gieffino(screenshot Twitter)si è rivelato essere un grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex attore si è messo in mostra con le sue qualità ed ha conquistato il pubblico tanto da raggiungere la finale del format classificandosi poi secondo e dietro solo alla vincitrice Jessica Selassié. Dopo il reality per lui sono cambiate tante cose in quanto è tornato di nuovo sotto l’occhio attento dei riflettori e non solo. Una clamorosa indiscrezione arrivata in queste ore ha infatti rivelato comepotrebbe fare il suo ...

