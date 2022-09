David Beckham: Squadre da Salvare: il trailer ufficiale della serie, dal 9 novembre su Disney+ (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco il primo trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica Disney+ in quattro episodi che debutterà in tutto il mondo il 9 novembre. Il canale YouTube di Disney+ ha appena diffuso il primo trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica che mercoledì 9 novembre debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. In questo esclusivo primo trailer, il celeberrimo calciatore britannico torna alle sue radici nell'East London con l'ambizione di aiutare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco il primodida, laoriginale britannicain quattro episodi che debutterà in tutto il mondo il 9. Il canale YouTube diha appena diffuso il primodida, laoriginale britannica che mercoledì 9debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. In questo esclusivo primo, il celeberrimo calciatore britannico torna alle sue radici nell'East London con l'ambizione di aiutare ...

