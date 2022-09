D’Aprile (Uil Scuola): “La scuola merita rispetto” (Di giovedì 22 settembre 2022) "rispetto". È la 'parola d'ordine' e il filo conduttore della tre giorni che vedrà a Roma, al Marriott Park Hotel, oltre 700 persone tra delegati provenienti da tutta Italia, ospiti, autorità, quadri sindacali e delegazioni estere che daranno vita al Congresso Nazionale della Uil scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) "". È la 'parola d'ordine' e il filo conduttore della tre giorni che vedrà a Roma, al Marriott Park Hotel, oltre 700 persone tra delegati provenienti da tutta Italia, ospiti, autorità, quadri sindacali e delegazioni estere che daranno vita al Congresso Nazionale della Uil. L'articolo .

orizzontescuola : D’Aprile (Uil Scuola): “La scuola merita rispetto” - ProDocente : D’Aprile (Uil): “Abolire numero chiuso specializzazione sostegno per interrompere la via crucis all’estero per la c… - tuttoway : RT @TecnicaScuola: D’Aprile (Uil): “Abolire numero chiuso specializzazione sostegno per interrompere la via crucis all’estero per la compra… - TecnicaScuola : D’Aprile (Uil): “Abolire numero chiuso specializzazione sostegno per interrompere la via crucis all’estero per la c… - ProDocente : DIRETTA | Uil Scuola, il congresso nazionale con D’Aprile e Bianchi [VIDEO] -