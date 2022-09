Dalla Cina arriva una nuova supercar elettrica (Di giovedì 22 settembre 2022) Il mercato dell’elettrico è sempre in continua evoluzione e oggi sono molti i marchi automobilistici che si danno battaglia in questo settore. Ultimamente le vetrine dei brand più blasonati si riempiono di nuove vetture dalle forme sempre più futuristiche e Dalla prestazioni sempre più fantascientifiche. Il motore termico sta perdendo sempre più terreno, cedendo il passo ad una tecnologia che solo qualche anno fa sembrava impensabile. I nuovi colossi vengono soprattutto da oltreoceano, importando innovazioni sempre più all’avanguardia. E’ il caso del gruppo cinese GAC (Guangzhou Automobile Group Motor) che con la sua nuova supercar elettrica sta sbaragliando la concorrenza, un bolide da 1200 cv alimentato da ben due motori elettrici. Il gruppo cinese la presenta e la importa attraverso il suo brand di lusso Aion Hyper ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 22 settembre 2022) Il mercato dell’elettrico è sempre in continua evoluzione e oggi sono molti i marchi automobilistici che si danno battaglia in questo settore. Ultimamente le vetrine dei brand più blasonati si riempiono di nuove vetture dalle forme sempre più futuristiche eprestazioni sempre più fantascientifiche. Il motore termico sta perdendo sempre più terreno, cedendo il passo ad una tecnologia che solo qualche anno fa sembrava impensabile. I nuovi colossi vengono soprattutto da oltreoceano, importando innovazioni sempre più all’avanguardia. E’ il caso del gruppo cinese GAC (Guangzhou Automobile Group Motor) che con la suasta sbaragliando la concorrenza, un bolide da 1200 cv alimentato da ben due motori elettrici. Il gruppo cinese la presenta e la importa attraverso il suo brand di lusso Aion Hyper ...

