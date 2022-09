Dal chunky platform agli intrecci ad arte | fino agli Anni 50 rivisitati in chiave contemporanea

(Di giovedì 22 settembre 2022) Le scarpe della Milano Fashion Week primavera estate 2023 calcano le passerelle facendosi notare. Non sono solo pintegrante dell’outfit, bensì un altro polo d’attrazione che attira gli sguardi e genera desiderio. In passerella si stanno già delineando le prime tendenze in fatto di it-shoes per la bella stagione. Dopo New York e Londra, anche il capoluogo lombardo mette in evidenza quanto questi accessori siano capaci da soli di dare vita a trend fortissimi. Scarpe Milano Fashion Week primavera estate 2023: da Fendi dominano stivali e zeppeeffetto gummy.mania Il primo trend a emergere è quello dei. Ovvero di tutte quelle scarpe con plateau, zeppe e tacchi particolarmente grossi e accentuati. A lanciare la tendenza è stata la sfilata di ...

