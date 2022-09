Dal bar ad OnlyFans: la storia di Samuela Gardin | Ecco quanto guadagna oggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Di queste storie, ormai, se ne sentono parecchie in giro. Lei si chiama Samuela Serena Gardin e ha 30 anni ha fatto una scelta che molti considerano ‘controversa’. Samuela, originaria del Veneto, ha sempre lavorato come cameriera, 14 anni dietro ai banconi o tra i tavoli delle sale di ristorazione. Una vita lavorativa, insomma, con una paga media di 1000-1200 euro al mese. Comunque uno stipendio di rispetto per il settore. Un settore che non solo ha subito una gravissima crisi negli ultimi due anni dominati dal terrore mediatico Covid, ma che in generale è famoso per i salari molto ridotti, a volte oltre il minimo di legge. Una fortunata dunque, che comunque ha deciso di godersi sponde migliori. Sono sempre di più le italiane che decidono di gettarsi a capofitto sull’americana OnlyFans, la piattaforma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 settembre 2022) Di queste storie, ormai, se ne sentono parecchie in giro. Lei si chiamaSerenae ha 30 anni ha fatto una scelta che molti considerano ‘controversa’., originaria del Veneto, ha sempre lavorato come cameriera, 14 anni dietro ai banconi o tra i tavoli delle sale di ristorazione. Una vita lavorativa, insomma, con una paga media di 1000-1200 euro al mese. Comunque uno stipendio di rispetto per il settore. Un settore che non solo ha subito una gravissima crisi negli ultimi due anni dominati dal terrore mediatico Covid, ma che in generale è famoso per i salari molto ridotti, a volte oltre il minimo di legge. Una fortunata dunque, che comunque ha deciso di godersi sponde migliori. Sono sempre di più le italiane che decidono di gettarsi a capofitto sull’americana, la piattaforma ...

