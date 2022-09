VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Da Locatelli a Vlahovic: Allegri e lo spogliatoio da ricucire, giocatore per giocatore: Max oltre Bonucci: da Vlaho… - Gazzetta_it : Da #Locatelli 'riserva' a #Vlahovic solo: #Allegri, come ricucire giocatore per giocatore - Francescovic17 : RT @Marco562017: @Francescovic17 Nei titolari Portiere Bremer Danilo (forse)Locatelli Paredes Pogba Chiesa Vlahovic e probabilmente Kostic… - Marco562017 : @Francescovic17 Nei titolari Portiere Bremer Danilo (forse)Locatelli Paredes Pogba Chiesa Vlahovic e probabilmente… -

ilBianconero

La Juve è in crisi d'identità, ancora prima che di risultati. La fase di risanamento passa da un patto di ferro che Max Allegri deve stringere prima di tutto con lo spogliatoio, che appare piuttosto ...Negli ultimi anni il club bianconero ha anche guardato nella direzione degli investimenti di prospettiva : come non ricordare Chiesa,, lo stesso(in una trattativa però costata nel ... Da Vlahovic a Kulusevski, passando per De Ligt e Locatelli: Allegri non ha valorizzato questi talenti Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Come racconta Gazzetta, c'è il nodo 'responsabilità' in casa Juve. Le Qui, ci scusi Allegri, sì che viene da ridere. Un rompicapo - racconta il quotidiano -. Intanto non c’è gioco: Paredes e Di Maria ...