Da La Storta a Fiumicino | arriva a Santa Paola la ciclo-staffetta ecologica diocesana

(Di giovedì 22 settembre 2022)– Ha fatto tappa anche nella chiesa diFrassinetti a“Alzati e pedala” la, che, in occasione del tempo del Creato, sta attraversando le 5 vicarie della Diocesi di Porto-Rufina, coinvolgendo le parrocchie della diocesi, insieme ai sacerdoti, i collaboratori, i bambini, le famiglie, le associazioni del territorio affinché accolgano con maggiore consapevolezza il messaggio dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Una iniziativa che ha preso il via il 19 settembre e che si concluderà domani, venerdì 23, e che ha visto montare sui pedali sacerdoti, ma anche tante famiglie ogni giorno dalle 15.30 alle 19.30: 5 giorni per oltre 150 Km! Una bici elettrica guidata da ...