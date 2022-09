Curling, Italia femminile al via nel Women’s Masters Basel 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionale Italiana femminile di Curling torna sul ghiaccio in quel di Basilea per un importante appuntamento del World Curling Tour. Pronte a scendere in pista Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti), accompagnate in questa trasferta dall’allenatrice Violetta Caldart. Le azzurre sono nel Gruppo D con le svizzere del Team Keiser e del Team Blackham, le turche del Team Yildiz e le danesi del Team Dupont, campionesse uscenti del torneo. “Avremo a che fare con avversarie di ottimo livello ma noi cercheremo di dimostrare il nostro valore – afferma Violetta Caldart -. Raggiungere i playoff non è un’impresa facile ma resta alla nostra portata; ho visto le ragazze molto cariche e vogliose di ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) La Nazionalenaditorna sul ghiaccio in quel di Basilea per un importante appuntamento del WorldTour. Pronte a scendere in pista Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti), accompagnate in questa trasferta dall’allenatrice Violetta Caldart. Le azzurre sono nel Gruppo D con le svizzere del Team Keiser e del Team Blackham, le turche del Team Yildiz e le danesi del Team Dupont, campionesse uscenti del torneo. “Avremo a che fare con avversarie di ottimo livello ma noi cercheremo di dimostrare il nostro valore – afferma Violetta Caldart -. Raggiungere i playoff non è un’impresa facile ma resta alla nostra portata; ho visto le ragazze molto cariche e vogliose di ...

